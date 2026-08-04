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WKN DE: A2P5HU / ISIN: CA8520662088

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sprott informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sprott wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 82,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 91,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,43 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,65 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 394,7 Millionen USD, gegenüber 405,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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