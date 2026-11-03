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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sprott mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sprott wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,700 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 72,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 92,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie, gegenüber 3,65 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 373,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 405,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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