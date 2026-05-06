Sprott Aktie
WKN DE: A2P5HU / ISIN: CA8520662088
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sprott stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sprott wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,933 USD je Aktie gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 78,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 63,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,50 USD im Vergleich zu 3,65 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 335,2 Millionen USD, gegenüber 405,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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