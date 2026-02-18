Ausblick: Sprott vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sprott präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,715 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 67,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 57,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 2,66 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 225,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 245,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at