Ausblick: Sprout Social A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sprout Social A wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,158 USD je Aktie gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 118,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 107,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,784 USD, gegenüber -1,090 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 455,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 405,9 Millionen USD generiert wurden.
