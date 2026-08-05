Sprout Socia a Aktie
WKN DE: A2PWF7 / ISIN: US85209W1099
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sprout Social A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sprout Social A wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,161 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 122,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,923 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 494,4 Millionen USD, gegenüber 457,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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