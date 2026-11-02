Sprout Socia a Aktie
WKN DE: A2PWF7 / ISIN: US85209W1099
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sprout Social A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sprout Social A wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,294 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sprout Social A ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 123,8 Millionen USD gegenüber 115,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD im Vergleich zu -0,740 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 494,5 Millionen USD, gegenüber 457,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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