Ausblick: Sprouts Farmers Markets gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sprouts Farmers Markets präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,33 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,53 USD, gegenüber 5,31 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 9,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,81 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at