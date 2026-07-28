Ausblick: Sprouts Farmers Markets legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sprouts Farmers Markets wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,65 Prozent auf 2,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sprouts Farmers Markets noch 2,22 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,56 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,31 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,49 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at