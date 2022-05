Ausblick: Sprouts Farmers Markets präsentiert Quartalsergebnisse

Sprouts Farmers Markets wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,722 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Sprouts Farmers Markets soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD, gegenüber 2,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at