Ausblick: Sprouts Farmers Markets stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sprouts Farmers Markets wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,887 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,15 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

17 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,27 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,81 Milliarden USD, gegenüber 7,72 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at