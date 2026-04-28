Ausblick: Sprouts Farmers Markets stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sprouts Farmers Markets öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,68 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sprouts Farmers Markets 1,81 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,79 Prozent auf 2,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sprouts Farmers Markets noch 2,24 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at