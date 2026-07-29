Ausblick: SPS Commerce legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SPS Commerce wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

SPS Commerce soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,74 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 796,2 Millionen USD, gegenüber 751,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at