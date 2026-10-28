Ausblick: SPS Commerce stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SPS Commerce wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 USD. Dies würde einem Zuwachs von 83,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SPS Commerce 0,670 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SPS Commerce in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 197,5 Millionen USD im Vergleich zu 189,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,90 USD je Aktie, gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 790,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 751,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at