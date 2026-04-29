Ausblick: SPS Commerce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SPS Commerce öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen, dass SPS Commerce für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,978 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SPS Commerce in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 192,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 181,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,49 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 801,8 Millionen USD, gegenüber 751,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at