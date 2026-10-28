Ausblick: SPX Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SPX Technologies präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SPX Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 710,4 Millionen USD – ein Plus von 19,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SPX Technologies 592,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,33 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,03 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at