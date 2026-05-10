SQL Technologies Aktie
WKN DE: A3DEA1 / ISIN: US78471E1055
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: SQL Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SQL Technologies wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,063 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 20,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,8 Millionen USD, gegenüber 92,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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