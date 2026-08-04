Ausblick: Square mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Square lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 34 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,24 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Square noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 AUD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,81 Prozent auf 9,18 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel hatte Square noch 9,45 Milliarden AUD umgesetzt.

40 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,57 AUD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,26 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,78 Milliarden AUD, gegenüber 37,52 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at