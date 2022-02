Ausblick: SRV Yhtio legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SRV Yhtio präsentiert am 03.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,019 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 52,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 319,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,027 EUR je Aktie, gegenüber -0,100 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 915,7 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 976,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at