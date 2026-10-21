SS&C Technologies Holdings Aktie

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WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: SS&C Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SS&C Technologies wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SS&C Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,69 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,11 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,15 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,78 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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