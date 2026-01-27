Ausblick: SSAB B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SSAB B wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,484 SEK gegenüber 0,480 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 22,38 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,62 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,90 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,54 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 96,74 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 103,45 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at