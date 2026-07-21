SSAB b Aktie
WKN: 881832 / ISIN: SE0000120669
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: SSAB B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SSAB B wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,23 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SSAB B noch 1,86 SEK je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll SSAB B nach den Prognosen von 15 Analysten 26,80 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,63 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,68 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,92 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 103,54 Milliarden SEK, gegenüber 96,25 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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