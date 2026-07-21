SSAB Svenskt Stal AB Aktie

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WKN: 887029 / ISIN: SE0000171100

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: SSAB Svenskt Stal AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SSAB Svenskt Stal AB wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,23 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,86 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 26,80 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 25,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,67 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,92 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 103,59 Milliarden SEK, gegenüber 96,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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