SSAB Svenskt Stal AB Aktie
WKN: 887029 / ISIN: SE0000171100
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: SSAB Svenskt Stal AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SSAB Svenskt Stal AB wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,484 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,83 Prozent erhöht. Damals waren 0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,22 Prozent auf 22,38 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte SSAB Svenskt Stal AB noch 23,62 Milliarden SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,90 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 6,54 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 96,76 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 103,45 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
