Ausblick: SSAB Svenskt Stal AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SSAB Svenskt Stal AB präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,73 SEK je Aktie gegenüber 1,13 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,33 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,52 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,16 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,92 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 100,45 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 96,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at