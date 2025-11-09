ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN: 918648 / ISIN: FI0009900559

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet präsentiert Quartalsergebnisse

Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,016 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 36,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,6 Millionen EUR gegenüber 2,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,277 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,08 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,4 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 10,0 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet OYJ 4,16 -3,26% Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet OYJ

