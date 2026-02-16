SSR Mining Aktie

SSR Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SSR Mining öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,767 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SSR Mining 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,23 Prozent auf 615,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 452,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,770 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,13 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,36 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs

Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

