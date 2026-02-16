SSR Mining Aktie
Ausblick: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SSR Mining öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,767 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SSR Mining 0,040 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,23 Prozent auf 615,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 452,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,770 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,13 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,36 Milliarden CAD in den Büchern standen.
