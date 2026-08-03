SSR Mining Aktie

SSR Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QDCL / ISIN: AU0000091407

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 07:01:06

Ausblick: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SSR Mining präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,961 AUD aus. Im letzten Jahr hatte SSR Mining einen Gewinn von 0,660 AUD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll SSR Mining 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 690,4 Millionen AUD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SSR Mining 632,7 Millionen AUD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,81 AUD, gegenüber 2,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,33 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden AUD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SSR Mining Inc Chess Depository Interests repr 1 shs

mehr Nachrichten