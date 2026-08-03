Ausblick: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SSR Mining präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,961 AUD aus. Im letzten Jahr hatte SSR Mining einen Gewinn von 0,660 AUD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll SSR Mining 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 690,4 Millionen AUD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SSR Mining 632,7 Millionen AUD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,81 AUD, gegenüber 2,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,33 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden AUD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at