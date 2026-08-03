SSR Mining Aktie

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WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: SSR Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SSR Mining wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,671 USD. Dies würde einem Zuwachs von 59,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SSR Mining 0,420 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SSR Mining für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 483,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,35 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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