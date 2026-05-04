Ausblick: SSR Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SSR Mining noch 0,400 CAD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 730,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 60,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 454,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,81 CAD, gegenüber 2,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,53 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,28 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at