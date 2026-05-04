SSR Mining Aktie

SSR Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:01:06

Ausblick: SSR Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SSR Mining noch 0,400 CAD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 730,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 60,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 454,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,81 CAD, gegenüber 2,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,53 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,28 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SSR Mining Inc Registered Shs 24,66 0,98% SSR Mining Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische präsentiert sich stabil. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Verluste. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen