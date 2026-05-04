Ausblick: SSR Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,17 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 AUD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 48,27 Prozent auf 747,9 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte SSR Mining noch 504,4 Millionen AUD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,94 AUD im Vergleich zu 2,87 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,63 Milliarden AUD, gegenüber 2,53 Milliarden AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at