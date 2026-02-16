Ausblick: SSR Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SSR Mining lässt sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SSR Mining die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,804 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AUD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 30,10 Prozent auf 644,6 Millionen AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 495,5 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,44 AUD im Vergleich zu -1,960 AUD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,26 Milliarden AUD, gegenüber 1,51 Milliarden AUD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at