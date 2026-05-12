STAAR Surgical Company Aktie

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WKN: 870353 / ISIN: US8523123052

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: STAAR Surgical Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

STAAR Surgical Company wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,028 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,100 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 84,83 Prozent auf 78,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,389 USD je Aktie, gegenüber -1,620 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 309,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 239,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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