STAAR Surgical Company Aktie
WKN: 870353 / ISIN: US8523123052
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: STAAR Surgical Company präsentiert Quartalsergebnisse
STAAR Surgical Company präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,224 USD aus. Im letzten Jahr hatte STAAR Surgical Company einen Verlust von -0,340 USD je Aktie eingefahren.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 104,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 90,6 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,714 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,620 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 334,3 Millionen USD, gegenüber 239,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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