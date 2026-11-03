El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

STAAR Surgical Company Aktie

STAAR Surgical Company ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870353 / ISIN: US8523123052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 07:01:06

Ausblick: STAAR Surgical Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

STAAR Surgical Company lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,051 USD aus. Im letzten Jahr hatte STAAR Surgical Company einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 78,7 Millionen USD gegenüber 94,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,89 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,291 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,620 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 334,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 239,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STAAR Surgical Company

mehr Nachrichten

Analysen zu STAAR Surgical Company

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STAAR Surgical Company 22,11 -0,76% STAAR Surgical Company

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen