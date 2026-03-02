STAAR Surgical Company Aktie
Ausblick: STAAR Surgical Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
STAAR Surgical Company wird am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,180 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,690 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 75,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 53,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte STAAR Surgical Company einen Umsatz von 49,0 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,023 USD je Aktie, gegenüber -0,410 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 256,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 313,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
