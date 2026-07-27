Stag Industrial Aktie

Stag Industrial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C8BH / ISIN: US85254J1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Stag Industrial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stag Industrial stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,270 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,270 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Stag Industrial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 907,3 Millionen USD, gegenüber 845,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stag Industrial Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Stag Industrial Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stag Industrial Inc. 36,30 0,55% Stag Industrial Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften fester in de neue Woche gehen. An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen