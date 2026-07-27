Ausblick: Stag Industrial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stag Industrial stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,270 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,270 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Stag Industrial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 907,3 Millionen USD, gegenüber 845,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at