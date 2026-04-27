Ausblick: Stag Industrial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stag Industrial wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,227 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stag Industrial 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 221,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 205,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 904,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 845,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at