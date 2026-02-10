Ausblick: Stag Industrial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stag Industrial präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,224 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stag Industrial 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Stag Industrial 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 212,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stag Industrial 199,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 836,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 767,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at