Ausblick: Stagwell A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stagwell A wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,174 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 706,0 Millionen USD gegenüber 651,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at