Ausblick: Stagwell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stagwell A wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,265 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Stagwell A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 801,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,804 USD, gegenüber 0,020 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at