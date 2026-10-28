Ausblick: Stagwell A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stagwell A stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,305 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stagwell A 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 838,4 Millionen USD – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stagwell A 740,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at