Stagwel a Aktie
WKN DE: A3CWMU / ISIN: US85256A1097
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Stagwell A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stagwell A stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,189 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 754,6 Millionen USD – ein Plus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stagwell A 703,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,080 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,20 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,90 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stagwell Inc Registered -A-
|
29.07.26
|Ausblick: Stagwell A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Stagwell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Stagwell A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.04.26