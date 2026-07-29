Ausblick: Stagwell A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stagwell A stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,189 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 754,6 Millionen USD – ein Plus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stagwell A 703,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,080 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,20 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at