Stainless Tankers ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D840 / ISIN: NO0012780958
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Stainless Tankers ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stainless Tankers ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,16 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 9,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 102,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,50 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,0 Millionen USD, gegenüber 420,7 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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