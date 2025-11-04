Ausblick: Stainless Tankers ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stainless Tankers ASA Registered wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,089 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 10,2 Millionen USD für Stainless Tankers ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 194,7 Millionen NOK erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,258 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,62 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 733,3 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at