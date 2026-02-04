Stainless Tankers ASA Registered Shs Aktie

Stainless Tankers ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D840 / ISIN: NO0012780958

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Stainless Tankers ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stainless Tankers ASA Registered präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stainless Tankers ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 3,10 NOK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 7,0 Millionen USD für Stainless Tankers ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 176,4 Millionen NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 11,62 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 40,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 733,3 Millionen NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Stainless Tankers ASA Registered Shs 3,86 0,00% Stainless Tankers ASA Registered Shs

