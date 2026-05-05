Stainless Tankers ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D840 / ISIN: NO0012780958

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Stainless Tankers ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Stainless Tankers ASA Registered wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,002 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stainless Tankers ASA Registered 3,58 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 8,3 Millionen USD für Stainless Tankers ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 141,7 Millionen NOK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,235 USD je Aktie, gegenüber 5,50 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 420,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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