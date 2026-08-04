Ausblick: Standard BioTools präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Standard BioTools lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,013 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 85,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Standard BioTools mit einem Umsatz von insgesamt 20,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent verringert.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,033 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,200 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 82,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 85,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at