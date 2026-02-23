Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHQ8 / ISIN: US8532541005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Standard Chartered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Standard Chartered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,758 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 51,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,83 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 20,92 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 42,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs 49,47 1,60% Standard Chartered PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen