Ausblick: Standard Chartered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Standard Chartered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,758 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 51,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,83 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 20,92 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 42,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at