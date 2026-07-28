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Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHQ8 / ISIN: US8532541005

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Standard Chartered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Standard Chartered öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,59 Milliarden USD gegenüber 10,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 47,47 Prozent.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 22,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 40,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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